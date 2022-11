Tesla | Elon Musk vende azioni e raccoglie 4 miliardi di dollari

(Di mercoledì 9 novembre 2022) (Adnkronos) – Il magnate della tecnologiaha nuovamente venduto diversidiindopo il suo costoso acquisto della società di social media Twitter. Negli ultimi giorni,ha vendutodel produttore di veicoli elettrici per un totale di circa 4di, secondo i documenti societari dipubblicati mercoledì mattina presto dalla Sec, il principale regolatore del mercato azionario statunitense. Il motivo delle vendite didinon è stato immediatamente chiarito.è il fondatore e l’amministratore delegato die ledella società ...

Dopo aver completato l'acquisizione di Twitter,Musk ha fatto cassa vendendo azioniper 3,95 miliardi di dollari. Secondo tre filling della Sec, l'autorità statunitense che regola la borsa, Musk ha venduto circa 19,5 milioni di azioni ...Dopo aver completato l'acquisizione di Twitter,Musk ha fatto cassa vendendo azioniper 3,95 miliardi di dollari. Secondo tre filling della Sec, l'autorita' statunitense che regola la borsa, Musk ha venduto circa 19,5 milioni di azioni ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...L’idea che prende sempre più piede è quella secondo la quale Elon Musk si stia facendo distrarre troppo dal social del canarino trascurando quella che è la sua gallina dalle uova d’oro ovvero Tesla. L ...