Project Artermis | Anna Garcia entra nel cast del nuovo progetto cinematografico di Apple

(Di mercoledì 9 novembre 2022)si unisce ufficialmente aldiArtemis, segnando un debuttodi tutto rispetto. In base a quanto recentemente riportato da Deadline, è stato confermato ufficialmente l'ingresso di, neldiArtemis. Anche se non conosciamo ancora i dettagli del ruolo, sappiamo che la produzionesegnerà debuttodell'attrice.Artemis è ilfilm che il papà dell'Arrowverse Greg Berlanti sta dirigendo per, incto sulla corsa allo spazio degli anni '60. Al fianco dellatroviamo Scarlett Johansson, Channing Tatum, Jim Rash e Ray ...

