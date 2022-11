Mattarella in Olanda ribadisce rapporto franco | lavoriamo insieme

... molti studenti, in."La cooperazione tra i nostri paesi è molto importante, siamo paesi fondatori dell'Ue e della Nato - ha ricordato- . Tra Italia ec'è collaborazione e ......casa reale belga che con la sovrana ha stretto un sodalizio indissolubile Arrow Laura... non vediamo l ora di vedere con quale gioiello onorerà la presenza del presidente italiano inNoi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Amsterdam, 9 nov. (askanews) – Sergio Mattarella inizia la sua visita di Stato nei Paesi Bassi con un’accoglienza calorosa da parte dei reali, Guglielmo e Màxima, che cinque anni fa erano stati suoi o ...