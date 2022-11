Indiana Jones tornerà in tv con una serie prodotta per Disney+?

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Secondo alcune indiscrezioni le avventure dipotrebbero proseguire con unatvper. Lucasfilm, secondo le prime indiscrezioni condivise da Variety, starebbe sviluppando unatv dedicata alle avventure di, l'iconico archeologo chesul grande schermo nel 2023 con il quinto film della saga. Harrison Ford ha già confermato che il lungometraggio sarà la sua ultima apparizione nella parte, quindi bisognerà attendere per scoprire i dettagli del nuovo progetto e in che momento della storia di Indy saranno ambientati gli episodi. Disney e Lucasfilm, in base alle notizie diffuse online, avrebbero già iniziato a incontrare i potenziali sceneggiatori dellache ...

Grandi notizie per i fan dell' archeologo più famoso e amato della storia del cinema : la Disney sta infatti cercando di sviluppare una serie suda destinare alla piattaforma di streaming Disney+ , come riporta la rivista Variety, che ha appreso dello scenario dalle sue fonti. La Casa di Topolino e la Lucasfilm hanno sollevato la ... Indiana Jones: la Disney sta lavorando alla serie tv sull'amato archeologo! Ecco tutto quello che sappiamo Grandi notizie per i fan di Indiana Jones! Le avventure del personaggio, a quanto pare, non finiranno col quinto film in arrivo nel 2023 ...