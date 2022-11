Formazioni ufficiali Fiorentina-Salernitana | Serie A 2022 2023

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Ledi, match della quattordicesima giornata di. Vincenzo Italiano cerca continuità contro Davide Nicola. La partita è in programma alle 20:45 di mercoledì 9 novembre nella cornice dello stadio Franchi. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme a partire dal 1? di gioco. Ledi: in attesa: in attesa SportFace.

Ledi Maiorca - Atletico Madrid , match della quattordicesima giornata di Liga 2022/2023. Si gioca alle 21:30 di stasera mercoledì 9 novembre nella cornice del Visit Mallorca Estadi. ...SASSUOLO - ROMASASSUOLO (4 - 3 - 3): Consigli; Toljan, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez, Harroui; D'Andrea, Pinamonti, Lauriente. All. DionisiROMA (3 - 4 - 1 - 2): ...Sono state diramate le formazioni ufficiali di Lecce-Atalanta, sfida valida per la 14° giornata di Serie A 2022/2023. Lecce-Atalanta del primo marzo 2020 è la partita di Serie A in cui i salentini ...Lecce alla ricerca della prima vittoria casalinga contro l’Atalanta di Gasperini. I giallorossi proveranno a fare bottino pieno al Via del Mare a cospetto di una squadra molto forte, che a ...