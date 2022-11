Bari | violenze su detenuto | arrestati 3 agenti per tortura

(Di mercoledì 9 novembre 2022) (Adnkronos) – Tredella Polizia penitenziaria disono staticon l’accusa diin concorso. Alle prime ore dell’alba personale della Sezione polizia giudiziaria ha dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misura cautelare agli arresti domiciliari, emessa il 4 novembre scorso dal gip del Tribunale disu richiesta della procura nei confronti di tre appartenenti al corpo della Polizia penitenziaria in servizio nella locale casa circondariale.. In esecuzione della stessa ordinanza è stata altresì anche eseguita la “sospensione temporanea” dall’ufficio di appartenente al corpo di Polizia penitenziaria nei confronti di sei assistenti, a tre dei quali è stato contestato il reato diin concorso. L’indagine, che vede nel complesso 15 indagati, è ...

...a seguito di una segnalazione della Direzione e del Comando della Polizia penitenziaria di... Lesarebbero durate alcuni minuti e i maltrattamenti sarebbero continuati anche durante il ...... emessa il 4 novembre scorso dal gip del Tribunale disu richiesta della procura nei confronti di tre appartenenti al corpo della Polizia penitenziaria in servizio nella locale casa ...Detenuto pestato in carcere, la pesante accusa a carico dei tre agenti della polizia penitenziaria del Carcere di Bari, per questo ... della struttura di detenzione immediatamente dopo la violenza ...Poi firmerò le dimissioni da presidente della Regione". Così Nicola Zingaretti nel corso del rapporto di fine mandato presentato presso la Camera di Commercio, sala del Tempio di Vibia Sabina e Adrian ...