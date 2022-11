Argentina | Scaloni | «Cercheremo di recuperare chi non è in forma»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 9 novembre 2022), le parole diin vista del mondiale: «Faremo arrivare chi non è in condizione prima in ritiro» Il ct dell’, Lionel, ha parlato a CNN Radio in vista delle convocazioni per il mondiale. Di seguito le sue parole. RECUPERO INFORTUNI – «Faremo del nostro meglio affinché, nell’ultima settimana, chi non è ine non può giocare nel proprio club, arrivi prima da noi. Il discorso è diverso per chi invece è in buone condizioni». MESSI – «Potrebbe essere l’ultimo, ma si spera di no. È felice in campo e rende felici molte persone. Se ci prendiamo cura di lui e lo mettiamo nelle giuste condizioni, potrebbe anche giocare più del previsto, perché il mondo del calcio lo chiede». APPELLO AI TIFOSI – «Abbiamo bisogno che l’intero Paese si senta identificato. Lottiamo ...