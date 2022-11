Piantedosi | «Non accettiamo lezioni sui diritti umani Ocean Viking in Francia? Era importante affermare un principio»

(Di martedì 8 novembre 2022) Le indiscrezioni ventilavano che il titolare del Viminale non avrebbe fatto alcun riferimento al braccio di ferro in corso con le Ong nel Mediterraneo, oggi pomeriggio, nel corso della presentazione del calendario della Polizia di stato, breve cerimonia alla presenza del capo della Polizia, Lamberto Giannini. All’uscita dalla pienissima sala approntata per l’occasione, però, Matteoha voluto rimarcare la sua posizione, anche dopo la recente decisione del governo francese di accogliere in un proprio porto la, navetaria battente bandiera francese: «Ci interessavaun» ha sottolineato il ministro. Sulle accuse circa il mancato rispetto dei, ipotizzato dalla Commissione europea e dall’Onu, ...

Il ministro Matteoha deciso di tenere il punto per linea di principio, anche per sollevare il caso in Europa e trovare una soluzione condivisa tra tutti gli Stati. La Francia cede, Ocean ...parla di residuo come se si riferisse a rifiuti, è inaccettabile' ' Mollicone è più credibile se parla di Peppa Pig ', commenta Parenzo. 'siamo alla Zanzara - insorge il parlamentare - ...1' di lettura 08/11/2022 - Il ministro ha risposto a chi gli chiedeva conto dell'espressione "carico residuale" POLITICA (Roma). "Se vi volete fermare all'esegesi delle espressioni burocratiche fate p ...1' di lettura 08/11/2022 - Ministro Interni: "Non sono in mare" POLITICA (Roma). "I richiami della Commissione Ue sul trattamento dei migranti Ci sono dei ricorsi in atto, quindi poi si deciderà nell ...