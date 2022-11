Innovazione e servizi digitali | Taranto prima in Puglia per i finanziamenti Pnrr

(Di martedì 8 novembre 2022)semprein classifica, anche per la capacità di intercettareper lazzazione deiamministrativi. Tra i comuni pugliesi, infatti, il capoluogo ionico con oltre 1,7 milioni di euro guida l’elenco degli enti locali che hanno ottenuto più risorse nell’ambito della missione 1 del, in particolare per lacomponente mirata allazzazione,e sicurezza nella pubblica amministrazione. I dati sono stati diffusi sulla piattaforma PA digitale 2026 dal dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. «Costruire la città del futuro significa anche innovare i processi – le parole del sindaco Rinaldo Melucci – ed è quello che stiamo ...

Agenzia ANSA

...permanente al Comitato di Presidenza dell'Abi con delega alle tematiche relative all'e ...rendicontazione delle banche nonché le nuove tendenze evolutive in termini di prodotti edi ...L'obiettivo del programma è di realizzare un sistema per forniregeospaziali a livello ... garantendo cosìe crescita per il settore aerospaziale. In aggiunta, con il programma ... Dacia Manifesto, visione del futuro tra valori e innovazione - Attualità I passeggeri possono stare vicini alla natura, rimanendo comunque connessi ai servizi offerti dallo smartphone in modo ... Il Concept Manifesto svela poi un'altra innovazione che si ritroverà nei ...Con Sovereign SaaS, i provider VMware Sovereign Cloud possono sfruttare i moderni carichi di lavoro e semplificare le operation ...