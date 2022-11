Il “libro nero” su Paratici mette nei guai la Juventus

... occhiali e abito. Stimato, temuto, seguito, riferisce al lettore con cronaca minuziosa, ... In Dietro le Stelle , a metà tra il saggio e ild'inchiesta, Visintin porta alla luce una ...... per una vera anteprima con figuranti truccati da gatti come vuole il musical tratto daldi T. tra cui: 'Gattopiù giovane', 'Gatto più giovane in assoluto escluso il', 'Gatto rosso ...Inchiesta Juve, Cherubini e il famoso libro nero su Paratici inguaiano l'ex dirigente bianconero: le ultime sulla vicenda ...Matthew Perry è stato per tanti anni uno tra i personaggi più famosi, simpatici e meglio pagati della tv. Un successo che l’ha quasi ucciso ...