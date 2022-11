Edoardo Tavassi svela un retroscena che non piacerà a Mercedesz Henger | regia del GF Vip censura ma è troppo tardi – VIDEO

(Di martedì 8 novembre 2022) Abbiamo imparato a conoscerecome concorrente dell’Isola dei Famosi. In queste settimane il fratello di Guendalina si è buttato dentro una nuova avventura entrando nella Casa del GF Vip.unsuChiacchierando in giardino con Giaele e Micol,hato che anche nell’altro reality stavano cercando... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Gf Vip, la risposta piccata di Soleil Sorge a Luca Onestini Nel corso della sua nuova avventura al Gf Vip 7 , Luca ha commentato il debole diper la sua ex Sorge con parole che ...parla dell'ex Diana Del Bufalo: 'L'unica che mi ha fatto stare bene in tutta la mia vita' Diana Del Bufalo in Messico in dolce compagnia: nuova fiamma Ecco chi è FOTO Diana Del ...