Champions | Inter e Milan in settimane separate all’andata

(Di lunedì 7 novembre 2022) Si è tenuto questa mattina il sorteggio per gli ottavi di finale della UEFALeague. Tre le italiane impegnate nella manifestazione, che hanno scoperto le rispettive avversarie per il primo turno della fase a eliminazione diretta. Si tratta del Napoli – unica testa di serie – che ha trovato l’Eintracht Francoforte, dell’, che sfiderà L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

12 Il vice presidente dell', Javier Zanetti ha parlato a Mediaset per commentare il sorteggio degli ottavi di finale diLeague che vedrà i nerazzurri affrontare il Porto. PORTO - 'Guardiamo con fiducia alla ...Punti chiave 12:18 L'pesca il Porto 12:16 Per il Napoli c'è l'Eintracht 12:15 Milan contro il Tottenham 11:16 Come funziona il sorteggioChiunque direbbe che è andata di lusso: da seconda classificata nel girone da non-testa di serie per l’Inter potevano arrivare tutte le big di Premier, dal City al Chelsea oltre al Tottenham del grand ...Alla scoperta del Tottenham, l'avversario del Milan agli ottavi di Champions League 2022/2023: cosa aspettarci dagli Spurs allenati da Antonio Conte