Roma | tartarughe uccise e mangiate | individuata una delle occupanti dello stabile dove è avvenuta la mattanza

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 6 novembre 2022) 40senza pietà, cotte usando un carrello della spesa come se fosse un barbecue e poi. L’atrocità, come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, èin un edificio abbandonato a, in zona Ponte di Nona. Ma adesso pare che le forze dell’ordine siano riuscite a individuare almeno una deglidella struttura. Le indagini sono partite dopo la denuncia fatta dall’ex delegato all’ambiente Marco Doria., l’Associazione Earth: «Strage dial Parco Calimera, chi sa parli» Strage diunaSi tratta di una donna che da qualche settimana vive nel ...