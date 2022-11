Calciomercato.com

... Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Fagioli, Rabiot, Kostic; Miretti;. 19:33 ...11 dei doppi ex di Juventus - Inter Ecco l'undici dei giocatori che hanno indossato sia la...... 'É una boiata , ma se la regola c'è, sai di essere già ammonito e ti togli la, sei un genio.un entrata brutta ma magari non da rosso fa abbastanza ridere' Qualcuno ricorda la beffa di('... Milik: 'La maglia della Juve è una responsabilità. Chiesa e Di Maria stanno bene' Arek Milik ha parlato prima del derby d'Italia ai microfoni di Dazn. Le sue parole: In un momento in cui avete ancora molte assenze, senti della responsabilità maggioreSu Corsport: "Miretti dietro Milik, Vlahovic no". Allegri tiene in sospeso i suoi: l’idea è iniziare con una punta. Il serbo può andare ...