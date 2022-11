Milena Miconi | chi è | età | carriera | vita privata | Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 6 novembre 2022)è un’attrice ed ex modella italiana. E’ famosa per aver preso parte a tantissime fiction televisive, da Don Matteo, Un posto al Sole, Terapia d’urgenza, Rex, Un medico in famiglia e tante altre. Ma ecco tutto quello che sappiamo su di lei!: chi è, età,nasce a Roma Roma il 15 dicembre 1971. Fin da giovane studia recitazione e inizia la suacome attrice negli anni Novanta, iniziando dai fotoromanzi. Diventa anche modella ed è testimonial dell’organizzazione Parent Project. Esordisce in teatro con lo spettacolo con Atti Unici di Neil Simon, diretta da Antonio Serrano, poi nel 1985 recita in Se ne cadette o’ Teatro per la regia di Bruno Colella e nel 1993 ne La voglia matta di Attilio Corsini. ...