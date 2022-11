“Mai nessuno” Lucarelli inchioda Cassini | telefonata incriminata e caos in studio

(Di domenica 6 novembre 2022) Serata calda a “Ballando con le stelle”, programma amato dai telespettatori in cui vip, esordienti nel ballo, si cimentano in coreografie e generi di danza diversi. Ad animare la puntata di sabato 5 novembre è l'attore Dario. Scontento dei giudizi ottenuti dalla giuria nelle precedenti puntate, il comico pensa bene di chiamare Selvaggiaprima della diretta per invitarla a gestire meglio la presenza del fidanzato nello show. È giusto ricordare, infatti, che tra i concorrenti di questa edizione del programma è presente Lorenzo Biagiarelli, compagno della giurata.ha usato parole pesanti: “Io non credo di essere antipatico a Selvaggia, credo che accanirsi su di me le consenta di gestire meglio un conflitto di interessi. Se mio figlio partecipa a un torneo di calcio, io non faccio ...

... l'emoji del pollice in su in quel contesto non sconvolgerà. Ma se chi ha scritto il ... 'Sul posto di lavoro, oggi, ci sono più generazioni insieme e questo non èsuccesso in passato. Questo ...La giornalista poi prosegue: ", in sette anni di Ballando con le stelle, si èpermesso di chiamarmi e di dirmi quello che devo dire. Addirittura mi hai anticipato le battute che mi avresti ...Serata calda a “Ballando con le stelle”, programma amato dai telespettatori in cui vip, esordienti nel ballo, si cimentano in coreografie ...Il centro di Giroud allo scadere ha allungato l’elenco delle reti rossonere realizzate nella ripresa. Pioli: “Fa parte della nostra mentalità restare in partita fino alla fine” ...