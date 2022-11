LIVE Ciclocross | Europei 2022 in DIRETTA | salta la catena di Iserbyt! Van der Haar prova ad approfittarne

Leggi su oasport

(Di domenica 6 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.12 CADE LARS VAN DER! Il neerlandese si rimette in sella senza conseguenze ma Vanthourenhout ora gli è addosso! 15.11 Gioele Bertolini ha recuperato qualche posizione e si trova ora in 20a piazza. 15.10 Van dersta spingendo a tutta! Si allarga il suo gap su Vanthourenhout! In terza piazza c’è Quinten Hermans, seguito da Kuehn e Laurens Sweeck. 15.09 Iserbyt ora è settimo con 23? di ritardo dal leader! 15.09 Questo è lo spettacolo del! Siamo solo nel primo giro e la corsa si è già accesa! 15.08adsubito Van der! Il neerlandese completa il primo giro in 6’32” ed ha già 7? di vantaggio sul secondo, che è Michael Vanthourenhout! 15.06 SUBITO IL PRIMO COLPO DI ...