È morta Mimi Parker | batterista e cantante dei Low

Parker, batterista e voce dei Low, nonché moglie del frontman Alan Sparhawk, è. Non ce l'ha fatta a sconfiggere il cancro alle ovaie che le era stato diagnosticato nel 2020. I Low avevano ...Parker dei Low è. La band ha annunciato la notizia sul suo account Twitter. "Amici, è difficile esprimere l'universo in linguaggio e in un breve messaggio.la scorsa notte, circondata dalla famiglia e dall'amore, incluso il vostro", si legge nel messaggio. "Mantenete il suo nome vicino e sacro. Condividete questo momento con qualcuno che ha ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-d266c899-d1e4-9706-90a5-9ed94537e2 ...Non ce l’ha fatta a sconfiggere il cancro alle ovaie che le era stato diagnosticato nel 2020. I Low avevano cancellato nei mesi precedenti i loro impegni musicali a causa delle cure che Mimi Parker av ...