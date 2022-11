Cristiano Ronaldo perde la testa | rissa contro un difensore dell' Aston Villa!

(Di domenica 6 novembre 2022) Frena il Manchester United che, nella 15ª giornata di Premier League, ha perso per 3 - 1 al Villa Parkl'Villa del nuovo arrivato Unai Emery . Brutto stop per la squadra di Ten Hag , ...

È partito come titolare e capitano, che si è reso protagonista non per la sua prestazione in campo ma per aver perso la testa contro un giocatore avversario.Calciomercato Milan, anche lo United su Sesko - Può essere il dopo©LaPresseDue portoghesi accentrano tutte le attenzioni delle dirigenze di Milan e Manchester United, anche ... Follia Cristiano Ronaldo: cazzotto e rissa da capitano! FOTO Prosegue il periodo nero del fuoriclasse portoghese. Il Manchester United ha perso per 3-1 contro la squadra del nuovo arrivato Unay Emery ...Nel match di Premier League perso dal Manchester United contro l'Aston Villa il portoghese si è reso protagonista di una lite con i difensori avversari ...