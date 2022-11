Salernitana | Iervolino | 'Candreva si è integrato bene | cresce sempre di più'

TUTTO mercato WEB

...ConvocatiPortieri: Fiorillo, Micai, Sepe Difensori: Bradaric, Bronn, Daniliuc, Fazio, Lovato, Pirola, Sambia Centrocampisti: Bohinen, Candreva, Capezzi, Coulibaly L., Kastanos,,...Salerno . La diretta testuale di- Cremonese(3 - 5 - 2): Sepe; Bronn, Lovato, Fazio; Mazzocchi, Candreva, Radovanovic, Coulibaly, ... Bohinen, Capezzi, Kastanos,, ... Salernitana, Iervolino: "Candreva Professionista straordinario: ha grandi motivazioni" StampaPrimo tempo vibrante all’Arechi tra Salernitana e Cremonese. Granata subito in vantaggio con Piatek al 3’ che con un tap-in ribadisce in rete una respinta corta di Carnesecchi. La Cremonese rito ...Alle ore 15:00 scenderanno in campo Empoli-Sassuolo e Salernitana-Cremonese. Di seguito le formazioni ufficiali dei due match validi per la tredicesima giornata di Serie A: Empoli ...