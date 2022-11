Caro bollette | Meloni | «Dobbiamo metterci in sicurezza ora Confidiamo in risposte concrete dall’Europa»

(Di sabato 5 novembre 2022) La premier: non siamo la Repubblica delle banane. Sulla guerra: Lavoriamo per mantenere gli impegni internazionali. I rave: Ho sentito dire che vogliamo vietare le manifestazioni, nulla di più lontano da me. Sono cose che non stanno né in cielo né in terra

Il Manifesto

ROMA - Oltre trenta miliardi per attenuare il peso delenergia su famiglie e imprese: 9,5 miliardi subito , in un decreto Aiuti che sarà varato la prossima settimana, e circa 23 miliardi in legge di bilancio per il 2023. È questo lo spazio fiscale ...Dopo la pandemia, ognuno di noi si trova all'alba di mesi molto complicati a causa dell'aumento dei prezzi e soprattutto del, tristi conseguenze di un dramma ancor più tragico come la ... Manovra, il governo punta tutta la posta contro il caro bollette Manovra, il governo punta tutta la posta contro il caro bollette La premier: non siamo la Repubblica delle banane. Sulla guerra: Lavoriamo per mantenere gli impegni internazionali. I rave: Ho sentito dire che vogliamo vietare le manifestazioni, nulla di più lontano ...PALERMO - Dalla misura del credito di imposta agli incentivi all'autoproduzione di energia; dalla semplificazione dei procedimenti amministrativi ...