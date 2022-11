5 consigli veloci per evitare il furto di identità sui social media

Leggi su analisideirischinformatici

(Di sabato 5 novembre 2022) Alcuni utiliperildisui: 1. Non fornire le tue informazioni personali a estranei Una truffa comune è quando viene visualizzato un messaggio su Facebook o Instagram che invita le persone a compilare un modulo per una nuova opportunità di lavoro o una sovvenzione da parte di qualche ente. Alla fine, il modulo richiede il numero di conto bancario e le informazioni più personali. Non cadere in questa trappola. 2. Se ricevi un messaggio sospetto da un amico, chiamalo o inviagli un SMS per confermare Un altro modo comune in cui le persone vengono truffate è tramite messaggi da amici i cui account Facebook o Instagram sono stati violati, chiedendo loro soldi in caso di emergenza. “Devi stare attento perché i profili possono essere rubati per ...