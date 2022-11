WWE | Sta per tornare anche Mia Yim | sembra tutto fatto

(Di venerdì 4 novembre 2022) La WWE di Triple H si è contraddistinta fino ad oggi per il ritorno di numerosi talenti che erano stati tagliati per contenere i costi della precedente gestione. Con Triple H al comando del reparto creativo si è avuto un netto cambio di rotta, con un maggior numero di wrestler coinvolti negli show. Secondo quanto riporta Fightful in queste ore, sarebbe prossimo il ritorno di un’altra ex wrestler di NXT, che abbiamo vistoper qualche tempo nel main roster nell’ambito della Retribution: Mia Yim. L’ex wrestler di Impact è una veterana del mondo del wrestling e calca i ring americani da quasi 15 anni. Nativa della California ma di origine coreana, è sposata con il campione tag team della AEW Keith Lee. Mia Yim è stata licenziata dalla WWE nel novembre 2021, dopo un’esperienza a WWE Raw come Reckoning, ed è stata scambiata tra i vari brand senza trovare ...

The Shield Of Wrestling

...nome Ava Raine è stato scelto appositamente per prendere le distanze dal padre nel mondo della... Nel frattempo vi ricordiamo che The Rocksbancando al box office con il suo nuovo film, Black ......cheprendendo in mano le redini dell'attività di famiglia che il padre le ha lasciato. Avete capito, quindi, chi è la figlia d'arte di questo grandissimo campione e leggenda vivente delLa ... Kevin Owens: la WWE sta preparando un grande ritorno per lui Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Paul Wight era conosciuto con il nome di Big Show, durante la sua permanenza in WWE, che è stata la sua casa per oltre vent’anni, prima di firmare a sorpresa con la AEW. L’ex pluricampione del mondo ...