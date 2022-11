Totti e Ilary Blasi | faccia a faccia in tribunale per vederci chiaro

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 4 novembre 2022) Alla prima udienza Francesconon si sono presentati, potevano farlo, per loro hanno agito i rispettivi legali. Lo scontro inperò questa volta non può essere evitato. Il Corriere riporta una data, l’11 novembre. Il giorno in cuisi ritroveranno insieme in, uno contro l’altro per unche avrebbero voluto evitare. Non è la causa di separazione ma lo scontro legale per il furto di Rolex e di borse ormai ritrovate. La conduttrice e l’ex calciatore dovranno presentarsi e dare la loro versione dei fatti ma sembra che in questi mesi i due non si siano più rivolti la parola, che per gestire i figli abbiano utilizzato ...