Roma | gli attivisti di Ultima Generazione colpiscono ancora | imbrattato “Il Seminatore” di Van Gogh

Leggi su open.online

(Di venerdì 4 novembre 2022) Botticelli, Monet, Picasso. E adesso () Vincent Van. Gliditornano a colpire e, imitando i loro colleghi inglesi di Just Stop Oil, hannocon una passata di piselli Il, un’opera esposta – protetta da una teca di vetro – a Palazzo Bonaparte, a. Questo tipo di protesta è diventato sempre più comune negli ultimi mesi ed è stato messo in atto da diversi gruppi ambientalisti in tutta Europa. Qualche settimana fa, il gruppo Just Stop Oil aveva lanciato un barattolo di zuppa contro I Girasoli di Van, esposti alla National Gallery di Londra. Nelle settimane successive lo stesso destino è toccato anche a Il Pagliaio, un’opera di Claude Monet esposta a Potsdam, in ...