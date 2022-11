La sinistra come Jonny Stecchino | ossessionati dai rave party

(Di venerdì 4 novembre 2022) 00:00 Ma questi sonodai, sembrano, quando gli tocchi la mamma: “Non nominare mia madre”. 02:54 Parola ai commensali. 03:37 Covid, il ministro chiusurista e socialista della Salute tedesco al Die Welt: “Abbiamo sbagliato a chiudere gli asili.” 05:09 Nadia Urbinati sul Domani dice che il governo sta rivelando la sua natura autoritaria. Vabbè! 08:25 Marzio Breda spiega sul Corriere che Mattarella ha trovato “svarioni grossolani” nella scrittura del decreto sui. Toc toc: ma di cosa stiamo parlando?! 11:19 Giorgia Meloni in Europa con il cappello in mano,dice la Palmerini. Se la cucina Sallusti. 16:40 Immigrazione, Italia Oggi ci racconta che la Danimarca manda i migranti in Ruanda, tocca spiegarlo ai sinceri democratici italiani. Il bluff dei ...

...- 15 novembre Natale a Rio - 15 novembre Natale in Sudafrica - 15 novembre Passione- 15 ... The Loft, Spiral " L'eredità di Saw, La Stagione dell'Amore,ti ammazzo il bodyguard, L'albero, ...Soprattutto, è responsabile per gli affari migratori dell'importante partito di centro -. ... "Lavoro per visioni positive del futuro per la Germaniapaese di immigrazione e per un mondo ...“I diritti civili sono sacrosanti, ma hanno sovrastato quelli sociali. A sinistra c’è un difficile rapporto con la verità, si pensa solo se aiuta ...Il romano si adatta bene anche a sinistra: tanti predecessori illustri e soluzione che può aiutare contro le difese chiuse ...