Borsa | Milano tiene +0 | 2% | sprint Pirelli | giù Leonardo

(Di venerdì 4 novembre 2022) Piazza Affari si manin rialzo anche se al di sotto del livello segnato in apertura. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,2% a 22.750 punti. Spaccato in due il paniere del blue chip dopo le ultime ...

, dove il Ftse Mib guadagna lo 0,2%, Moncler beneficia del movimento di settore salendo del 3% ma e' Pirelli a distinguersi (+5%) grazie al rialzo della guidance 2022 seguita ai risultati del ...Piazza Affari e gli altri mercati europei aprono in rialzo cogliendo lo slancio dei listini asiatici. Occhi degli investitori puntati sui dati relativi all'occupazione negli Stati Uniti, che verranno ...Apertura su toni leggermente positivi per la Borsa svizzera: alle ore 9.25 l'indice principale SMI sale di un modesto 0.08% a quota 10'719.39. Da parte sua, il listino completo SPI ha messo a segno un ...Acquisti su lusso, giu' Enel, -7% Mps dopo chiusura aumento (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 4 nov - Le Borse europee, dopo due sedute consecutive di flessione, aprono la sessione in ria ...