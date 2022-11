Bellingham fa gola a tutti i top club europei | una inglese in vantaggio!

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 4 novembre 2022) Si prevede un’asta a suon di milioni per riuscire a strappare Judeal Borussia Dortmund, ma attualmente una squadra di Premier League ha preso un notevole vantaggio. Il centrocampista classe 2003 è infatti per distacco uno dei talenti più cristallini della nuova generazione calcistica. Dopo aver mosso i primi passi da professionista nel Birmingham, passa nel 2020 in Germania per circa 25 milioni di euro, grazie ai quali ilriesce ad evitare il fallimento e, dunque, in segno di gratitudine, decide di ritirare la sua maglia n°22. In tutto ciò,non era ancora neppure maggiorenne, ma sbarcato nella nuova realtà della Bundesliga, riesce fin da subito a mettersi in mostra, guadagnando sempre più fiducia e minutaggio dai vari allenatori che si sono susseguiti sulla panchina dei gialloneri. Dortmund ...