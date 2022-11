Anch’io sarò alla manifestazione per la pace Basta gettare benzina sul fuoco della guerra

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 novembre 2022) Il governo del presidente Meloni è partito male prima ancora di mettersi in moto. Ma riesce a peggiorare anche le peggiori aspettative. È il governo che vuole la flat tax e il blocco navale. Lo sappiamo da anni. Poi è arrivata la proposta di Garparri sull’aborto, quella che la docente di diritto, Marilisa D’Amico, ha commentato dicendo che “i regimi fascisti appena prendono il potere intervengono contro l’interruzione di gravidanza”. Al Ministero degli Interni pensavamo che tornasse Salvini, Rambo 2 – la vendetta, e invece c’è andato quello che gli scriveva i decreti. Infatti ha subito bloccato le ong e adesso ci sono quasi mille naufraghi che non possono entrare in porto. E chissà quanti altri che affogano perché tre navi non li possono andare a salvare. Sorvolo sull’estensione dell’uso del contante a 10 mila euro. Girare coi rotoli di soldi in tasca fa piacere a certi amici degli ...