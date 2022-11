Napoli top | Juve flop | i ricavi delle italiane in Champions

Leggi su calcioefinanza

(Di giovedì 3 novembre 2022)League– Si è conclusa la fase a gironi della UEFALeague, con trepromosse agli ottavi di finale della competizione. Dopo otto anni di partecipazioni ininterrotte, lantus non riesce a conquistare il traguardo della fase a eliminazione diretta e deve dire addio prematuramente alla manifestazione, per “scivolare” in L'articolo proviene da Calcio e Finanza.