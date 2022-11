L’allarme di Guterres prima della Cop27 | “Il pianeta è sulla buona strada per un caos climatico irreversibile”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 novembre 2022) “Ladeve essere il luogo in cui ricostruire la fiducia e ristabilire l’ambizione necessaria per evitare di condurre il nostrooltre il precipizio. Tutti i report delineano un quadro chiaro e preoccupante. Le emissioni continuano a crescere a livelli record. Invece di scendere del 45% entro il 2030, le emissioni di gas serra aumenteranno del 10%. Le temperature aumenteranno di ben 2,8 gradi entro la fine del secolo”, così il segretario generale dell’Onu, Antonio, in un margine con la stampa alla vigiliaConferenza internazionale sul clima che si terrà in Egitto lancia. “Questo significa che il nostroper raggiungere punti di svolta che ...