Il capocannoniere in Romania è di Palermo | si chiama Andrea Compagno

(Di giovedì 3 novembre 2022)Noi italiani, si sa, siamo ovunque. In fila nella metro di Shanghai, in spiaggia ad Acapulco, a fotografare il Taj Mahal, a servire ai tavoli di un ristorante berlinese, a cucinare in un bistrot transalpino: ovunque uno si trovi, ad un certo punto si sentirà un accento conosciuto e irripetibile o lo riconoscerà dalla gestualità o dal sorriso. “Uno di noi è qui, sono a casa.” Spesso, poi, il nostro estro, il talento che l’italico ha innatamente in sé, emerge e viene apprezzato. Se non è così, è solo invidia. Navigatori, poeti, pittori e, da un secolo abbondante, calciatori. Uno di questi ultimi, un lungagnone di quasi due metri, è finito a calcare i campi della periferia romanza dell’Europa orientale. Scorrendo la classifica marcatori della prima divisione rumena, inaspettatamente – ma in realtà no – si trova quella voce familiare che ti ...