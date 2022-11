Crisi nera per Giaele dopo l’avvicinamento ad Antonino | teme il divorzio

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 3 novembre 2022) Una nuova puntata del Grande Fratello VIP 7 andrà in onda questa sera e nella casa sale la tensione in vista della diretta con Alfonso Signorini. Tra le persone più preoccupate c’èchedi aver fatto qualcosa che possa portare suo marito ad allontanarsi da lei. Va detto che mentre lei nella casa espone ai vipponi i suoi dubbi, fuori le insinuazioni non mancano. Sono tante le voci che raccontano di comee suo marito si siano messi d’accordo, del fatto che lei sapeva già prima di entrare che avrebbe puntato super creare questo triangolo ed essere in qualche modo protagonista dell’amore libero, come successe lo scorso anno per Belli e Soleil… L’influencer però nella casa, sembra molto preoccupata per questo amore, per il suo matrimonio e si è sfogata con i concorrenti che le sono più vicini. Le ...