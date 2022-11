Sampdoria | Murillo può partire in estate | il punto

(3 - 5 - 2): Audero 5.5; Ferrari 4.5, Colley 5, Amione 4.5; Bereszynski 5, Yepes 5 (1'st ... In panchina: Contini, Augello, Sabiri, Conti,, Murru, Trimboli. Allenatore: Stankovic 5. ...TABELLINOINTER -3 - 0 20 De Vrij; 44 Barella; 73 CorreaInter (3 - 5 - 2): Onana; ... A disposizione: Contini, Augello, Rincon, Sabiri, Conti,, Murru, Montevago, Trimboli. Allenatore: ...Negli ultimi anni la Sampdoria ha investito molto sul mercato: ecco quali sono i giocatori più pagati della rosa di Stankovic Negli ultimi anni la Sampdoria ha investito molto sul mercato. Alcune oper ...Calciomercato Sampdoria: Murillo rinnova il suo contratto fino al 2025, ma la sua partenza in estate non è da escludere Jeison Murillo proseguirà la sua avventura con la maglia della Sampdoria nonosta ...