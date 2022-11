Primavera Atalanta-H Verona | così in campo

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Le formazioni ufficiali di-Hellas, gara dell’10ª giornata del campionato1 TIM 2022-2023 “Trofeo Giacinto Facchetti” in programma alle ore 15 al Centro Bortolotti di Zingonia (diretta su Sportitalia canale 60 DTT e sull’App Sportitalia).: Bertini, Roaldsøy, Chiwisa, Muhameti, Omar, Palestra, Guerini, Stabile, Tavanti, Vavassori, Regonesi. A disposizione: Maglieri, Pardel, Saleh, Hecko, Fisic, De Nipoti, Riccio, Ghezzi, Vitucci, Perez, Colombo, Armstrong, Bevilacqua, Tornaghi, Gudmundsson. Allenatore: Marco Fioretto. Hellas: Boseggia, Signorini, El Wafi, Schirone, Caia, Bernardi, Riahi, Gomez, Ebenguè, Bragantini, Cisse. A disposizione: Ravasio, Toniolo, Piantedosi, Calabrese, Patane, Florio, Larsen, Scalco, Matyjewicz, Camara, Cazzadori, Verzini, Minnocci, ...

