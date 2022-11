LIVE Ginnastica artistica | Mondiali 2022 in DIRETTA | Martina Maggio cade due volte | gara in salita per l’Italia

(Di martedì 1 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.02 Rebeca Andrade esagerata: 14.633 (6.2). Tocca ad Alice D’Amato. 20.00 Gli USA chiudono la rotazione alggio con 43.133, la Gran Bretagna insegue a quota 42.699. 20.00ha un punto secco di distacco dal Brasile dopo due esercizi. Si fa durissima, ma laè lunga. Dopo la prova di Rebeca Andrade toccherà ad Alice D’Amato dare una scossa al. 19.58è in lacrime sulla sedia, consolata dalle compagne. 11.700 per la brianzola, con due cadute. Deve subito tirare un respiro e poi ributtarsi nella mischia, anche perché è attesa da altre tre attrezzi. 19.57 Melanie De Jesus 13.300 al corpo libero per la Francia. 19.56 Intanto un superbo 14.800 di Jade Carey al ...

La diretta testuale della finale a squadre femminile ai Mondiali 2022 di artistica, in programma a Liverpool dal 29 ottobre al 6 novembre. Le Fate hanno ...