Juventus-Inter | i precedenti – VIDEO

(Di martedì 1 novembre 2022) Domenica sera andrà in scena il derby d’Italia,all’Allianz Stadium: itra le due squadre – Ci sono 2 punti di differenza tra le due squadre. La Juve è a -10 dal Napoli, l’a-8– Opposte le situazioni europee: bianconeri fuori dalla Champions, nerazzurri dentroin un girone molto difficile– La formazione di Allegri è reduce dall’1-0 di Lecce deciso da Fagioli con un gol allaDel Piero– La squadra di Inzaghi è in un ottimo periodo, come ha certificato anche il netto 3-0sulla Sampdoria. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Perché domenica sera c'èe perché risparmiare minuti giocati a qualche titolare è importante. 'Cambierò qualcosa ma non troppo' si è limitato a dire certificando l'indisponibilità di ...Lo ha detto il tecnico dell', Simone Inzaghi. " Noi siamo messi meglio, è cresciuta la ... In vista del derby d'Italia contro la, "cambierò qualcosa ma non troppo - svela l'allenatore ...Evidenziato un “risentimento alla cicatrice” del muscolo lesionato ad agosto. Salterà la Juve, poi verrà valutato ...Con la qualificazione già in tasca, Inzaghi non può non pensare alla sfida di domenica con la Juve: spazio anche a Gosens. Dubbi in attacco ...