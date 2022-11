Governo | scontro sulla legge anti-Rave Letta | “Incide sulla libertà dei cittadini”

... 'Ilandrà fino in fondo e deciderà' Certares e Air France - Klm - Il 31 agosto il... Lofra Altavilla e il consiglio di amministrazione di Ita si è spostato nelle aule di un ...Ha poi aggiunto il sindaco: "E dal punto di vista culturale forse il nuovodovrebbe darsi altre priorità"."L’esigenza di preservare le istituzioni da ogni possibile inquinamento, sia esso reale o soltanto immaginario, deve prevalere sulle pur legittime aspirazioni personali" ...Sono 13 i partiti in grado di ottenere seggi. La premier socialdemocratica Mette Fredriksen ha ancitipato le elezioni dopo il caso dei visoni abbattuti per il Covid ...