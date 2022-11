Gardaland | a influencer e modella disabile negato il diritto di saltare la fila

Leggi su 361magazine

(Di martedì 1 novembre 2022), ad unasarebbe statoildilaall’ingresso LaNina Rima, 22 anni, ha denunciato di aver subito una ingiustizia. Era in attesa di accedere al Parco Giochi di, ma le sarebbe stato impedito dila“perché non sufficientemente”. Laha perso una gamba in seguito ad un incidente stradale in scooter. Al momento dell’ingresso, il parco divertimenti le avrebbe chiesto la documentazione sulla disabilità, ma le avrebbe detto che la sua percentuale di invalidità non era sufficiente perla ...