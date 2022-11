Carolina Marconi sbotta contro il GFVip e Signorini | “Basta trattarmi così”

(Di martedì 1 novembre 2022) Durante la puntata di ieri sera del Grande Fratello Vipè andata su tutte le furie. La gieffina, già concorrente della casa in passato, si è risentita particolarmente dopo un filmato montato dalla redazione dove veniva mostrato che quasi tutte le altre donne della casa la considerano ipocrita e falsa. Il video in questione ha scatenato un polverone nella casa riaccendendo vecchi litigi e dissapori tra, Giaele, Elenoire, Pamela e Patrizia. Tra le vippone, infatti, è nato un acceso botta e risposta ma, alla fine, lase l’è presa soprattutto con la redazione del Grande Fratello Vip e il conduttore Alfonsominacciando di andarsene dalla casa. “Tu dici di volermi bene? Tu sai perché sono qui, tu dici di conoscermi – ha dettoa ...

TUTTE CONTRO- Da Giaele a Patrizia Rossetti, Pamela Prati e Nikita le donne della Casa attaccano la: 'Ipocrita, dice cretinate, non è vera' e Giaele rincara la dose: 'Chi fa i dolci ...Nomination Palesi Antonella Fiordelisi ha nominato George Ciupilan; Alberto de Pisis ha nominato Patrizia Rossetti ;ha nominato Patrizia Rossetti; Edoardo Donnamaria ha nominato ...Durante la puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip Carolina Marconi è andata su tutte le furie. La gieffina, già concorrente della casa in passato, si è risentita particolarmente dopo un filmato ...In un momento di confidenza, Nikita Pelizon e Carolina Marconi esprimono il loro parere u Antoni Spinalbese e i suoi atteggiamenti ...