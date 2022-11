Bologna Vs Torino | probabili formazioni e in tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 1 novembre 2022) Gara valida per la tredicesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/23. Dopo le due vittorie consecutive contro Udinese e Milan i granata puntano al bottino pieno per dare continuità. Stesso obiettivo anche per i rossoblù in ottica salvezza.Vssi giocherà domenica 6 novembre 2022 alle ore 12.30 presso lo Stadio Dall’Ara.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? Con l’avvento di Thiago Motta i rossoblù hanno raccolto 10 punti in 6 partite risollevandosi da una posizione di classifica che stava diventando pericolosa. Ma la strada per la salvezza è ancora lunga, per cui occhio a non distrarsi. I granata, dopo le difficoltà iniziali, si sono rimessi in careggiata come dimostrano le vittorie colte contro Udinese in trasferta e soprattutto Milan tra le mura amiche. Adesso la ...