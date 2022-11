Bollette | Nomisma Energia | verso +5% gas a ottobre

(Di martedì 1 novembre 2022) ROMA – Aumento intorno al 5% in arrivo per ledel gas dianziché del 70% come previsto un mese fa. A dirlo è il presidente di, Davide Tabarelli, interpellato dall’Ansa in vista, giovedì prossimo, della comunicazione della tariffa per le famiglie del mercato tutelato da parte dell’Autorità per l’(Arera). Da questo mese l’aggiornamento tariffario diventa mensile anziché trimestrale e “se l’aggiornamento fosse stato fatto con il vecchio meccanismo a fine settembre avremmo avuto un aumento anche del 200%”, rileva Tabarelli. L'articolo L'Opinionista.

