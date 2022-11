Basket | Eurocup 2022 2023 | Brescia lotta ma non basta | Bourg en Bresse vince 69-71

(Di martedì 1 novembre 2022) La cronaca e il tabellino dien69-71, match valido per la quarta giornata dell’di. Al PalaLeonessa i padroni di casa combattono ma alla fine cedono alla forte squadra francese, unica ancora a punteggio pieno a questo punto della competizione. I 16 punti di Della Valle e i 14 di Massenburg nonno per evitare la sconfitta, mentre tra i francesi Floyd con 22 punti è il miglior marcatore del match. RISULTATI e CLASSIFICHE REGOLAMENTO La cronaca – Floyd e Mike portano subito avantien, conche sembra soffrire l’iniziativa dei francesi. La Leonessa riesce comunque a limitare i danni nel primo quarto, chiuso in svantaggio 16-20. ...

