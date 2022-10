Udinese | tegola per Sottil | un titolare a rischio per la sfida contro il Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Stiamo entrando nel rush finale prima dei Mondiali in Qatar e gli azzurri dovranno vedersela ancora con Atalanta, in trasferta a Bergamo, Empoli e poientrambe in casa, senza dimenticare ladi martedì ad Anfieldil Liverpool dove verrà conteso il primo posto nel girone di Champions League. Tre sfide di campionato più complicate che diranno tanto sul prosieguo della stagione dato che continuare questa striscia di vittorie consecutive oltre a dar morale aumenterebbe il distacco che c’è tra gli azzurri e le altre. LovricUna delle prossime rivali delperò rischia di non poter contare su un suo calciatore, infatti l’dipotrebbe perdere Lovric per la gara con gli azzurri in programma il 12 ...