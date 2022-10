Giorgia Meloni sceglie i sottosegretari | tutti i nomi

'Via gli impresentabili '. È il diktat cheavrebbe rivolto agli alleati di Forza Italia per quanto riguarda le nomine di viceministri e sottosegretari. Una partita che la presidente del Consiglio conta di chiudere già nella ...Alle 16,30 la premierterrà una conferenza stampa di illustrazione dei provvedimenti adottati dal governo. Per quanto riguarda i rave party, in caso di raduni illegali , il governo ha ...L'Adnkronos ha dato conto di un messaggio visionato che il primo ministro Giorgia Meloni ha inviato nella chat dei parlamentari di Fratelli d'Italia: "Oggi ho nominato i sottosegretari e i ...Non che possano cambiare le sorti della guerra, ma potrebbero sfasciare l’Italia. Giorgia Meloni contro l’Europa, Berlusconi contro l’Occidente, i finti pacifisti contro la Nato: l’Italia è un ...