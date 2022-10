“È stato un piacere” | Il Volo emoziona i fan | l’ultimo saluto in tour

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Nuovi traguardi per Ilreduci da unin Australia. Presto un nuovo speciale concerto a Betlemme per la notte di Natale. Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto hanno dimostrato la forza di certe melodie, portando sul palco i brani iconici di una carriera iniziata ormai 13 anni fa, ma anche i pezzi contenuti nell’album … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Il Fatto Quotidiano

Il terzo è la scoperta dell'importanza della parola "" per motivare le persone a muoversi. ... Show4Health èun evento molto interessante, con un panel di relatori di altissimo rilievo ...un veroe una gratificazione unica per tutto lo staff ricevere questo premio'. Ed è così che il Biliardino di VillaGiocattoli si aggiudica il 1° Gioco per Sempre Award, il premio che ... Halloween, perché avere paura ci dà piacere e fa bene al cervello Il Guardian spiega gli effetti di uno… Il segreto del successo di Halloween si cela dietro il sottile piacere della paura. Alle giuste dosi, infatti, provare paura può essere molto divertente e piacevole. E, in alcuni casi, può essere anch ...Sonny annuncia l'addio alle corse: "Ho pensato di togliere il defibrillatore, ma..." Ha prevalso il cuore, in tutti i sensi, visto che per il cuore Sonny Colbrelli ha deciso di porre fine alla sua car ...