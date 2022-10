Alfonso Signorini annuncia una grande novità per la prossima puntata del GF VIP7

(Di lunedì 31 ottobre 2022)all’inizio della dodicesimadelFratello Vip 7unaper la, che andrà in onda giovedì 3 Novembre 2022. Come già preto da numerosi siti di gossip, stanno per arrivare delle succose new entry all’interno della Casa, che sconvolgeranno non poco le dinamiche interne. Il conduttore durante la diretta ha dichiarato: “A turbare gli equilibri della Casa sarà l’ingresso di sei nuovi concorrenti“. Dunque, anche il numero dei nuovi ingressi è identico a quello spoilerato dai numerosi siti. Ma saranno le stesse persone di cui si parla in rete?

Mediaset Infinity

La showgirl ha deciso di rimettersi in gioco proprio nel programma condotto da, dopo essersi allontanata dalla tv in seguito alla bufera mediatica per il caso Caltagirone. Caso di cui ha parlato anche al GF Vip, in prima serata, chiarendo alcuni punti oscuri di ...Scherzetto o dolcetto Per Sonia Bruganelli , quello fatto dal GF Vip è stato decisamente uno scherzo poco gradito. Nel giorno in cui ci si prepara al ritorno del reality condotto dacon una nuova puntata, il profilo social del Grande Fratello Vip ha come sempre pubblicato la foto che ne annuncia la messa in onda. Ma senza Sonia Bruganelli. Sonia Bruganelli, lo ... Alfonso Signorini a Giaele De Donà: "Tuo marito non è sparito", video Serata di Halloween nel segno del Grande Fratello Vip, che continua la sua marcia con la tredicesima puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del lunedì, per segu ...Serata piena di sorprese, rivelazioni e incontri. Giaele De Donà s empre più vicina ad Antonino Spinalbese. La donna non ha mai nascosto di vivere il suo matrimonio con grande libertà, in accordo con ...