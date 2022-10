Calciomercato.com

Nell'ultimotra le due squadre i primi due gol (entrambi degli azzurri) vennero realizzati ...00 e De Ketelaere a 4,50, mentre per il Torino i primi nomi sono Pellegri ea 5,00, seguiti ...... occasione Torino! Radonjic incanta con un tiro a giro molto potente che sfiora l'dei pali,... che trova l'inserimento perfetto dopo un'ottima azione di. e' 0 - 1 alla Dacia Arena 10': ... Vlasic e l'incrocio col Milan: il Torino ha già un piano per il futuro Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...