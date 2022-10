Un Posto al Sole | fan sotto shock | addio a Wayne Doyle

(Di domenica 30 ottobre 2022) Il pubblico di Unal, l’amata soap opera che da oltre un quarto di secolo, intrattiene il pubblico di Rai Tre ha dovuto direal talentuoso produttore: nella mattinata del 20 ottobre è giunta la notizia dell’improvvisa morte di. A darne notizia è stata proprio la pagina ufficiale di Rai Tre che ha diffuso il triste messaggio sui canali social.-Altranotizia.it-(Fonte: Google)Non è stato un bel risveglio quello di giovedì 20 ottobre per i fan del produttore che ha ideato la seguitissima fiction ambientata nella città di Napoli, Unal. Scopriamo che cosa è successo a. Unal, morto ...

... casa e tempo libero Scopri di più ABBONAMENTO Per il Mese dell'Educazione Finanziaria Il24 ... la B dei Brics, garantendogli untra le grandi potenze globali. Poi dal 2014 è iniziato un ...Insita nel paesaggio e alimentata dallo sguardo che si perde nell'infinito del mare, con il... Alan Roura tra la Route du Rhum e la Vendée Globe La gente dele i turisti fanno festa: bevono, ...Il capo della destra e presidente in carica è indietro nei sondaggi rispetto al leader storico della sinistra:sul voto le difficoltà delle famiglie pesano più delle posizioni ideologiche ...Poi, da quando è rientrato, ha realizzato ben sei gol in quattro partite consecutive, rimanendo a secco solo con i Rangers.