Agenzia ANSA

E' salito ad almeno 42 morti il nuovo e aggiornato bilancio delle forti piogge provocate dallatropicaleche ha colpito le Filippine meridionali. Laha scatenato inondazioni improvvise sradicando alberi, e trascinando rocce e fango in nove citta' per lo piu' rurali ...Michele Raviart - Città del Vaticano Aumenta di giorno in giorno il numero delle vittime nelle Filippine a causa dellatropicale, che da giovedì scorso sta provocando inondazioni e frane nelle isole più grandi dell'arcipelago. Otto persone sono morte nella provincia orientale di Camarines Sur, nella ... La tempesta Nalgae si abbatte sulle Filippine: morti a causa delle inondazioni - Mondo E' salito ad almeno 42 morti il nuovo e aggiornato bilancio delle forti piogge provocate dalla tempesta tropicale Nalgae che ha colpito le ...La tempesta tropicale Nalgae (nome locale Paeng) ha toccato terra sabato 29 ottobre a Catanduanes e oltre 3 milioni di persone vivono nelle aree colpite. Forti venti e forti piogge stanno causando ino ...